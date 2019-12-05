У Зеленського назвали умову продовження закону про статус Донбасу

Президент України Володимир Зеленський за результатами нормандської зустрічі може запропонувати Раді продовження закону про особливий статус Донбасу. Про це на виступі в лондонському Chatham House заявив помічник президента Андрій Єрмак, передають "Новини Донбасу".

За словами Єрмака, продовження закону про статус Донбасу залежить від результатів запланованого на 9 грудня саміту "нормандської четвірки".

"За результатами саміту в Парижі - підкреслюю, це буде залежати від результатів саміту - президент буде готовий внести на розгляд парламенту законопроект щодо продовження дії цього закону", - заявив Єрмак.

Він також додав, що після цього зможуть внести зміни до закону в частині імплементації "формули Штайнмайєра".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що через брак часу у Верховній раді не планується розгляд нового закону про особливий статус Донбасу.

До цього передбачалося, що новий закон про особливий статус Донбасу почнуть готувати після зустрічі в нормандському форматі. У комітеті Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вважали, що новий законопроект почнуть розробляти 10-11 грудня.