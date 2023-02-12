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У Зеленского назвали три ключевых решения для восстановления стабильности в мире

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Для того чтобы мир вернулся к стабильности, санкционное давление на Россию должно усилиться, а Украина должна получить дальнобойное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, международные партнеры должны принять три ключевых решения, чтобы мир вернулся к стабильности:

  • Предоставить Украине дальнобойное оружие, тем самым сократив возможности России на поле боя.
  • Ужесточить санкции против государства-агрессора, ведь всемирная экономика должна жить без России.
  • Организовать спецтрибунал против российского диктатора Владимира Путина и его окружения, которые должны потерять свой иммунитет. Так, важно привлечь виновных за агрессию против Украины к уголовной ответственности.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила хорошие сигналы по дальнобойным ракетам и боевой авиации на этой неделе.

Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что новый санкционный пакет против России будет нацелен против военной машины страны-агрессора.

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