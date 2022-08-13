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У Зеленського назвали п'ять кроків для перемоги у війні проти Росії

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав п'ять кроків, які допоможуть Україні перемогти у війні проти Росії, зруйнувавши її економіку і армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови ОП.

За словами Єрмака, Україні допоможуть наступні кроки:

  • визнання Росії державою-спонсором тероризму;
  • візовий бан для росіян;
  • обмеження ціни на нафту;
  • газове ембарго;
  • поставки Україні зброї.

"Ці кроки допоможуть нам перемогти Росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їх бажання воювати і шантажувати західний світ", - зазначив керівник ОП.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав країни ввести заборону в'їзду для всіх росіян в країни Заходу, пояснивши, що це допоможе змусити росіян зрозуміти, що вони причетні до війни РФ проти України.

Після чого таку ініціативу підтримали в Естонії, Чехії та Латвії.

Незабаром глава МЗС Чехії повідомив, що запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в кінці серпня.

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