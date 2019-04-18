У Зеленського назвали пріоритетом співпрацю з країнами "Великої сімки"

В команді кандидата в президенти України Володимира Зеленського бачать пріоритетом співпрацю з країнами "Великої сімки". Про це заявив експерт в міжнародних відносинах команди Олександр Данилюк в ефірі програми "Право на владу" на "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, команда буде фокусувати свою роботу на гуманітарних аспектах і на питаннях безпеки.

"Ми хочемо активізувати роботу в нормандському форматі. Наш перший фокус на гуманітарних аспектах і на питаннях людської безпеки. Відносини з "Великою сімкою" є пріоритетними. Але, звичайно, ми будемо будувати відносини і з іншими країнами, якщо це взаємовигідно", - заявив Данилюк.

Крім того, за словами Данилюка, Україна повинна стати невід'ємною частиною європейського проекту. За його словами, Україна продовжить співпрацю зі Світовим банком, МВФ і Європейським банком реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський представив команду. Олександр Данилюк відповідає за міжнародні відносини.