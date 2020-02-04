У Зеленського розповіли, коли може бути прийнятий закон про скорочення нардепів

Законопроект №1017 про скорочення кількості народних депутатів до 300 буде прийнятий в цілому як закон у вересні. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив народний депутат, представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

За його словами, законопроект може бути прийнятий на наступній черговій сесії.

"Якщо ми зараз його попередньо схвалимо, то приймемо на наступній черговій сесії", - заявив Веніславський.

Нардеп також не зміг спрогнозувати, чи будуть в Раді голоси за скорочення депутатів.

"Подивимося. Адже насправді, противники - це мажоритарники. Мажоритарки все одно не буде. Тільки за пропорційним списками. Сенсу опиратися немає, на мій погляд", - додав він.

Нагадаємо, законопроект №1017 про зменшення конституційного складу парламенту і закріпленні пропорційної виборчої системи був внесений президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня. Законопроектом пропонується скоротити число нардепів до 300 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховна рада планує на цьому пленарному тижні розглянути зміни до Конституції України, щодо скорочення кількості народних депутатів.