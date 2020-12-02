У Зеленського назвали причини звільнення заступника голови ОП Трофимова

Однією з причин звільнення заступника голови Офісу президента Сергія Трофимова стали незадовільні результати на місцевих виборах. Ще однією причиною звільнення стала відсутність діалогу між Києвом і главами держобладміністрацій, відповідальним за який також був Трофимов.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Полетіли голови: навіщо у Зеленського почали "зачистку" глав областей".

Трофимов ще з лютого займався підготовкою "Слуги народу" до виборчої кампанії і пошуком кандидатів у мери від президентської партії. За підсумками виборів в команді Зеленського основною претензією був провал мерської гонки.

"У цьому сенсі від Трофимова були значні обіцянки на успіх. У підсумку, коли в липні-серпні підійшов час висувати кандидатів, нам довелося просто вибирати краще з гіршого і лише сподіватися на їх вихід у другий тур. Але такого поганого результату в багатьох великих містах ми не очікували ", - пояснив співрозмовник РБК-Україна.

Також не під запис у Зеленського скаржаться, що з главами ОДА майже не проводилася системна робота, що в деяких випадках призвело до повної відсутності діалогу з Києвом. За побудову цієї регіональної вертикалі управління і відповідав Трофимов. Також у нього не склалися стосунки з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Претензії від Єрмака Трофимов постійно брав на свій рахунок, але не як робочі зауваження, а як особисту критику. Хоча насправді Єрмак висловлював претензії по суті. Це потроху переросло в особистий конфлікт між ними, а рознімати їх доводилося президенту", - розповів співрозмовник в оточенні Зеленського.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Трофимова 4 листопада. Пізніше президент зовсім ліквідував посаду першого заступника глави Офісу президента.