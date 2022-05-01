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У Зеленського назвали основні питання всіх міжнародних контактів України

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Україна, Неділя 01 травня 2022 19:44
У Зеленського назвали основні питання всіх міжнародних контактів України Фото: Сергій Никифоров (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Основні потреби України у війні з РФ - це зброя і санкції. Про це в ефірі Національного телемарафону заявив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову прес-секретаря Президента України Сергія Никифорова.

"Українські потреби всім зрозумілі. Ми їх комунікуємо на всіх рівнях. Основні питання - це зброя та санкції. Це ті важелі, які змусять Росію прагнути миру з Україною. Тому, в цьому ми одною мовою говоримо з усіма" - сказав в ефірі Національного телемарафону перс-секретар Президента України Сергій Никифоров.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про телефонну розмову з представником ЄС із закордонних справ та безпеки Жозепом Боррелем. Говорили про чергові санкції проти РФ, членство України в ЄС та евакуацію з Маріуполя.

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