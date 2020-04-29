У Зеленського назвали обсяги засобів захисту та ПЛР-тестів, доставлених в Україну

Фото: медичний вантаж з Китаю (facebook.com/ipobedonostseva)

В Україну доставили 250 тисяч ПЛР-тестів з Китаю та Південної Кореї

Секретар координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу Кирило Тимошенко назвав обсяги доставленого в Україну вантажу з засобами захисту та ПЛР-тестами на COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

За словами Тимошенка, протягом квітня держава забезпечила доставку 1,3 млн спеціальних респіраторів, понад 200 тисяч одноразових захисних костюмів та 250 тисяч ПЛР-тестів з Китаю та Південної Кореї.

Зазначається, що спочатку Україна домовилася з Китаєм про закупку засобів захисту для лікарів. Це були одноразові поставки, яких було недостатньо, тому згодом Україна налагодила повітряний міст для постійної доставки медзасобів.

Тимошенко пояснив, що в Україну прибуває 3 види вантажу:

перший вид - гуманітарна допомога для Україні, закуплена за кошти українського бізнесу зі спеціальних фондів;

вид - гуманітарна допомога для Україні, закуплена за кошти українського бізнесу зі спеціальних фондів; другий вид - закуплені бізнесом засоби захисту, які у вигляді гуманітарної допомоги бізнес відправляв в регіони базування;

вид - закуплені бізнесом засоби захисту, які у вигляді гуманітарної допомоги бізнес відправляв в регіони базування; третій вид - товар, який постачався за комерційними запитами, в тому числі від мереж аптек та ритейлерів.

Наразі в Україні запущено вітчизняне виробництво багаторазових захисних костюмів та налагоджено виготовлення ПЛР-тестів. Надалі необхідні засоби будуть закуповуватися структурами МОЗ та постачатимуться для наповнення резервів.

Нагадаємо, 10 квітня в міжнародний аеропорту "Бориспіль" прибув літак з гуманітарною допомогою для України. На борту літака серед іншого були засоби захисту для 10 тисяч медичних працівників.

До цього в Україну прибув літак з Китаю, на борту якого була партія ПЛР-тестів та експрес-тестів на коронавірус. Також в Україну було доставлено захисні маски, дезінфікатори та апарати штучної вентиляції легенів.