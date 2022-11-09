У Зеленского назвали цель визита Патрушева в Иран

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Кремль истощен. Ресурсы России доходят до предела. Отсюда истерические просьбы дать передышку ("переговоры"). Отсюда и визит Патрушева в Тегеран", объяснил он.

Подоляк считает, что один из ближайших соратников российского диктатора Владимира Путина будет просить у Ирана новую военную помощь. В частности, ракеты и дроны, чтобы преодолеть дефицит.

"Идеальное время удвоить помощь Украине", - добавил советник главы ОП.