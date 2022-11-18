ua ru
Пт, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Зеленского назвали два ресурса России в войне против Украины

Новина українською →
Киев, Пятница 18 ноября 2022 14:52
У Зеленского назвали два ресурса России в войне против Украины Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия для ведения войны против Украины имеет только два ресурса. Один из них - мобилизованные мужчины, которые не подготовлены к боевым действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

"У них есть только один ресурс с точки зрения войны. Даже два. Это - мобилизованные, которые не подготовлены, но их очень много. Это же лагерь. В лагере ты не спрашиваешь человека, хочет ли он воевать, умирать или нет. Ты ее отправляешь на фронт, она гибнет", - сказал Подоляк.

Вторым ресурсом, по его мнению, является Иран, поскольку военно-промышленного комплекса России не существует. При этом Подоляк считает, что Ирану уже невыгодно поддерживать РФ для будущей стратегии.

"Для Ирана невыгодно. Он видит, что Россия проиграет. То есть не меняется ничего по отношению к России. Россия не может перехватить даже ситуативную инициативу на поле боя. Россия не может перехватить информационную инициативу глобально", - добавил советник главы ОП.

Подоляк напомнил, что есть и другие страны, занявшие нейтральную позицию. По его мнению, эти государства получают в ответ сниженные цены на российские энергоресурсы и агентурные связи.

"С другой - Россия имеет определенные агентурные влияния на некоторые регионы. Они там создавались 10 - 20 - 30 лет, или даже еще в советское время. Поэтому Россия постепенно идет к фундаментальному понятию, как настоящий исторический изгой. Поэтому вкладываться в эту страну даже для Ирана стратегически не выгодно", - отметил он.

Напомним, Иран признал, что передал России дроны, однако Тегеран заявил, что сделал это еще до начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, недавно стало известно, что Россия договорилась с Ираном о поставках ударных беспилотников и баллистических ракет дальность 300 и 700 км.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Иран Офис президента Война в Украине Война России против Украины Мобилизация в России
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе