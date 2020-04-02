У Зеленського мають намір вплинути на зниження цін на АЗС

Через карантин в Україні на нараді у президента Володимира Зеленського домовилися провести переговори про зниження цін на АЗС. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради.

Повідомляється, що на сьогоднішній селекторній нараді під головуванням Зеленського вирішили провести переговори з власниками і керівниками автозаправних станцій для зниження цін на пальне, які в останній час зросли на кілька гривень.

Крім того, обговорювалася координація взаємної медичної допомоги з Італією. Також зазначено, що в Україні немає проблем із забезпеченням продуктами харчування. Невелике підвищення цін відбувається на деякі імпортні продукти через зростання їх вартості на світових ринках.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет України заявив, що ціни на бензин через падіння світових цін на нафту можуть знизитися на 3-5 гривень за літр. При цьому повідомлялося, що триває зниження цін на автозаправках.

У той же час компанія "Укрнафта" заявляла, що може зупинити виробництво через рекордне падіння світових цін на нафту.