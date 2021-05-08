У Зеленського сподіваються, що Україну запросять на саміт НАТО в червні

На саміті, як очікується, розглянуть питання надання Україні ПДЧ. Засідання Північноатлантичної ради НАТО пройде на рівні глав держав та урядів країн-членів Альянсу, згідно програми саміту, яку затвердили 6 червня.

"Ми не виключаємо, що ухвалене позавчора в штаб-квартирі НАТО рішення може бути не остаточним - за час, що залишився до саміту, союзники мають можливість його переглянути", - сказав Жовква.

Водночас він наголосив, що в Офісі президента переконані, що тема України буде обов’язково обговорена.

"Про це нас запевняли всі наші найближчі партнери-члени НАТО – і США, і Канада, і Німеччина, і Франція, і Польща. Ми продовжуємо переговори з нашими партнерами, щоб забезпечити врахування інтересів України у підсумковому рішенні Альянсу", - додав Жовква.