Больше денег и меньше справок: раненым военным готовят новые правила

Вопрос справок

По словам Верещук, воинские части требуют, чтобы военные, которые находятся на лечении в учреждении здравоохранения, каждые 10 дней предоставляли соответствующую справку.

Она добавила, что учреждения здравоохранения и воинские части должны сами обмениваться этими данными, поскольку юридические и технические условия для этого есть.

Верещук, в свою очередь, попросила Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Командование медицинских сил (КМС) и Министерство здравоохранения выдать дополнительные ведомственные разъяснения по этому поводу.

Вопрос выплат

Заместитель председателя ОП рассказала, что часто также случается, когда раненые бойцы, которых вывели вне штата во время лечения, не получают материальные обеспечения в полном объеме. Это, в свою очередь, неправильно и незаконно.

В связи с этим она призвала Министерство обороны предоставить разъяснения по соблюдению закона о "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".