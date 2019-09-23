У Зеленського хочуть новий міжнародний договір, який гарантує суверенітет України

У команді Володимира Зеленського планують домогтися підписання багатостороннього міжнародного договору, в якому провідні країни світу зобов'язуються гарантувати територіальну цілісність України. Про це заявив помічник президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Єрмак повідомляє, що в підписанні цього договору можуть взяти участь США, Великобританія, Німеччина, Франція і Китай.

"У нас є ідея - зараз я кажу про це вперше - яка тепер звучить у різних переговорах, щоб врегулювання ситуації закінчилося підписанням масштабного міжнародного договору, у якому б взяли участь всі найбільші гравці - Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Франція, Китай, які зафіксували б на роки, а краще на сторіччя, наш суверенітет, територіальну цілісність", - пояснив Єрмак

Помічник Зеленського вважає, що потрібно врахувати негативний досвід непрацюючого Будапештського меморандуму і включити в список гарантів міжнародні організації.

"Як юрист, при укладанні угоди я завжди дивився на пункти, які дадуть мені можливість відстоювати свої права, у тому числі в суді. От якщо підходити до міжнародного договору з такої позиції, а не для того, щоб підписати красивий документ і потім випити шампанського, тоді він буде працювати", - сказав він.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський прагне за півроку досягти прогресу в питанні завершення війни на Донбасі. Зеленський очікує на результативність від майбутніх переговорів в нормандському форматі.