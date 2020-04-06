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У "Слузі народу" заявили про відсутність передумов до дострокових виборів

Новини » Політика     06.04.2020 - 09:28
У "Слузі народу" заявили про відсутність передумов до дострокових виборів
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

В СН також додали, що якісь роз'єднуючі питання також є

В "Слузі народу" заявили про відсутність передумов до дострокових виборів. Про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання про те, чи бачить він якісь передумови до дострокових виборів у найближчій перспективі, він відповів: "Ні, ніяких передумов поки що немає".

Також Корнієнко вважає, що ситуативний союз з "Євросолідарностю" і "Голосом" не зможе перерости в щось більше, аж до формалізації в коаліцію.

"Не думаю, тому що все ж у нас з ними різні позиції. У нашого виборця інші вимоги, якщо говорити про ЄС. Якщо говорити про "Голос", то вони і самі не сильно цього хочуть", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростував повідомлення про те, що фракція "Слуга народу" в парламенті нібито розвалюється.

Додамо, 24 жовтня перевірку на поліграфі пройшов голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він заявив, що свідком хабарів на фінансовому комітеті Ради депутатам від "Слуги народу", що стало підставою для відкриття кримінальної справи і перевірок на поліграфі, є нардеп.

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