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У Зеленського готують стратегію повернення Криму

Новини » Політика    03.06.2019 - 17:01
У Зеленського готують стратегію повернення Криму
Фото: Юлія Мендель (Віталій Носач/РБК-Україна)

У президента запевнили, що з питання Криму ведуться постійні консультації

Глава держави Володимир Зеленський обговорить стратегію повернення анексованого Росією Криму з високопоставленими чиновниками Європейського союзу і НАТО в ході візиту в Брюссель. Про це повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона підкреслила, що з кримського питання ведуться постійні консультації, а Крим - це Україна.

"Ведуться постійні консультації (з питання Криму, - ред.). Коли буде напрацьовано певне рішення, це буде винесене. Адміністрація хоче бути прозорою, але говорити про якісь чутки або рішення, які можуть бути дуже чутливими, до того, як буде прийнято це рішення, адміністрація не хотіла б. Але Крим - це Україна", - розповіла прес-секретар.

"Завтра буде здійснений перший візит, і це питання Криму буде теж підніматися", - заявила Мендель.

Нагадаємо, незадовго до інавгурації Зеленський заявив, що шлях по поверненню Криму буде довгим.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 березня Північноатлантична Рада НАТО у своїй заяві закликала Росію повернути Крим Україні. У документі альянсу, приуроченому до п'ятиріччя незаконної анексії Криму РФ, зазначалося, що "п'ять років тому РФ застосувала силу проти України, щоб незаконно анексувати Крим. Це порушення суверенітету і територіальної цілісності України є серйозним порушенням міжнародного права і серйозним викликом євроатлантичної безпеки".

Так, у відповідь на це в російському МЗС заявили, що Євросоюзу і НАТО необхідно перестати займатися політиканством.

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