У Зеленського допускають, що засідання Ради триватиме до ночі

У президента не виключають, що перше робоче засідання Верховної ради триватиме до ночі. Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявив представник президента у парламенті Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, парламентарі готові працювати до ранку.

"Ми налаштовані на роботу. Якщо це зайде в ніч, то ми готові працювати і до ранку, і до смерканку. Тому що ми прийшли сюди працювати. Я думаю, це основний посил, який має зрозуміти народ України. Ми будемо активно напрацьовувати законодавчі ініціативи. Будемо вносити те, що ми обіцяли в нашій політичній програмі", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, обраний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що завтра, 29 серпня, на засіданні Верховної ради нардепи розглянуть від 30 до 100 законопроектів. За його словами, сьогодні ввечері в партії будуть вирішувати черговість розгляду законопроектів.

Як писало РБК-Україна раніше, Стефанчук заявив, що партія "Слуга народу" має намір подати 465 змін до Основного закону.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що глава Офісу президента Андрій Богдан лобіює на крісло прем'єра нинішнього заступника голови ОП Олексія Гончарука.