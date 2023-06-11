У Зеленского дали совет элите РФ, которая не верит в победу Путина

Если российские элиты действительно разуверились в победе российского диктатора Владимира Путина, они могут повлиять на него и призвать прекратить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Если в российской политической элите есть те, кто "устал от войны" и "хочет, чтобы она закончилась" (по странному инсайду Bloomberg), у вас только одно решение", - сказал Подоляк.

По словам советника, единственным верным решением является принуждение Путина и секретаря СНБО РФ Николая Патрушева к осознанию реальности и немедленному выводу войск со всей оккупированной территории, а также готовность к выдаче военных преступников.

"Чем дольше "элиты" тянут с единым решением, тем меньше шансов у них пережить финал без максимальных личных потерь, пережить объемный внутренний бунт", - пояснил Подоляк.

Что предшествовало

Издание Bloomberg со ссылкой на семь человек, знакомых с ситуацией, пожелавших остаться неизвестными, сообщило, что представители российской элиты уже отчаялись в способности Путина победить в войне и считают "замороженный" конфликт лучшим вариантом для Кремля.

Собеседники издания считают, что наиболее благоприятной перспективой стали бы переговоры в конце года, которые превратили бы конфликт в "замороженный" и позволили бы Путину провозгласить пирровую победу россиян, удержав часть захваченных украинских территорий.

Издание считает, что растущее разочарование, вероятно, усилит перекладывание ответственности за неудачное вторжение, которое уже привело к острым общественным разногласиям.

Катастрофический подрыв россиянами Каховской ГЭС еще больше осложнил конфликт, поскольку паводковые воды затопили и захваченную территорию.

Напомним, по данным опроса независимого "Левада-центра", в мае 2023 года 76% россиян поддерживают войну с Украиной. Респонденты ждут длительной войны, а поддержка мирных переговоров упала до минимума.

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