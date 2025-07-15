У Зеленского в Белом доме появился неожиданный союзник, - The Times

Как стало известно, первая леди, родившаяся в бывшей Югославии, регулярно напоминает мужу о жертвах российских авиаударов по украинским городам.

В понедельник во время разговора в Овальном кабинете Дональд Трамп сказал: "Я прихожу домой и говорю первой леди: "Я сегодня говорил с Владимиром (Путиным), у нас был прекрасный разговор". А она отвечает: "Правда? А в это время снова удар по (украинскому) городу".

Влияние Мелании на решения Трампа

Это признание говорит о том, что 55-летняя Мелания оказывает на мужа куда большее политическое влияние, чем считалось ранее. В последнее время она часто находилась вне Вашингтона - в Мар-а-Лаго во Флориде и в Trump Tower в Нью-Йорке рядом с сыном Барроном, который учится в Нью-Йоркском университете.

В мае сообщалось, что с момента инаугурации мужа Мелания провела в Белом доме менее 14 дней. Ее интерес к войне в Украине можно объяснить происхождением - она родилась за "железным занавесом" в 1970 году и ранее не раз выражала уважение к Рональду Рейгану, президенту, который победил в холодной войне против варварских режимов.

Личное отношение к войне в Украине

Мелания часто говорит с сыном на словенском языке, а сама она и Баррон сохраняют паспорта стран ЕС. По словам журналистки и биографа Мэри Джордан, "симпатии Мелании к Украине неудивительны, ведь она выросла в бывшей Югославии, где России никогда не симпатизировали".

Джордан также добавила: "У нее больше опыта, чем у многих членов кабинета, когда дело доходит до того, чтобы донести свою позицию". Отец Мелании, Виктор Кнавс, которому 81 год, продолжает ездить в Словению, и потому она в курсе политических настроений в Европе.

"Ее родина полностью поддерживает Украину, и люди там в шоке от того, что США могли бы прекратить поставки оружия", - говорит Джордан.

Ранее выраженная позиция

Мелания уже проявляла публичное недовольство российской агрессией. В феврале 2022 года, когда Путин начал вторжение, Дональд Трамп называл его "умным" и "гением". Но Мелания в тот же месяц назвала убийства мирных жителей "ужасными" и "трагичными".

В посте на своей странице она обратилась к двум миллионам подписчиков с призывом пожертвовать деньги Красному Кресту и написала, что ее "мысли и молитвы" - "с украинским народом".

Ключевой голос в окружении Трампа

Перед возвращением в Белый дом Мелания два месяца изучала международную повестку, чтобы быть готовой к приему иностранных делегаций. Несмотря на наличие большого числа советников по вопросам безопасности и внешней политики, именно голос первой леди может оказаться решающим.

"Трамп слушает определенных людей по определенным вопросам", - говорит Джордан. "Он особенно слушает тех, кто действительно близок к нему. Особенно если у них фамилия Трамп".