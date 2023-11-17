Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки

"Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

При этом причины увольнения не указаны.

Служба внешней разведки Украины

СВР создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины.

Служба осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом.

Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно президенту Украины.

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