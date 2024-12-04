Зеленский уволил представительницу президента в Крыму Тамилу Ташеву

"Уволить Ташеву Тамилу Равиловну с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному ею заявлению", - отмечается в указе.

Что известно о Ташевой

Ташева родилась в 1985 году в городе Самарканд, в семье крымских татар, которые были депортированы с родного полуострова.

После окончания школы поступила на факультет восточных языков Таврического института.

В 2002 году присоединилась к Крымскотатарскому молодежному центру, где занималась организацией культурных событий. Участвовала в Оранжевой революции, в частности, организовывала митинги в Крыму. Во время событий в Киеве познакомилась с активистами общественной организации "Фонд региональных инициатив" и впоследствии возглавила ее крымскую ячейку.

После оккупации Крыма Ташева активно занималась документированием фактов нарушения прав крымских татар, в частности случаев их исчезновения и злоупотреблений в отношении представителей этого народа. Ее деятельность была направлена на привлечение внимания к проблемам прав человека на оккупированном полуострове.

25 октября 2019 года Ташева была назначена заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. С 25 апреля 2022 года она занимала должность постоянного представителя президента Украины в Крыму.