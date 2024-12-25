Зеленский уволит посла Украины в Германии, - источник

Первой об увольнении Макеева написала немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники. По данным издания, замена Макеева является частью регулярной ротации многочисленных украинских дипломатов по всему миру.

Ожидается, что новым послом Украины в Германии станет Евгений Корнийчук, который сейчас возглавляет украинское дипломатическое представительство в Израиле.

"Действительно заменят", - заявил источник РБК-Украина, комментируя слухи о Макееве в СМИ.

Что известно о Макееве

Алексей Макеев родился 25 ноября 1975 года.

В 1996 году начал карьеру в Министерстве иностранных дел Украины в Управлении анализа и планирования/политическом департаменте с главным фокусом работы – решение проблем международной безопасности.

В 1997 году он завершил Киевский университет имени Тараса Шевченко, Институт международных отношений, получив диплом специалиста по международным отношениям, референт-переводчик по испанскому языку.

С 1999 по 2002 год был сотрудником политического отдела посольства Украины в Швейцарской Конфедерации.

С 2005 по 2009 год был советником украинского посольства в Германии.

С 2014 по 2020 год занимал должность политического директора Министерства иностранных дел.

С 2020 по 2022 год был спецпредставителем МИД Украины по вопросам санкционной политики.

23 сентября 2022 года Макеева назначили послом Украины в Германии.