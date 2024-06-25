RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский уволил главу Винницкой ОВА Борзова

Фото: Сергей Борзов, глава Винницкой ОВА (facebook.com/borzovs)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Борзова с должности главы Винницкой областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

"Уволить Борзова Сергея Сергеевича с должности главы Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Напомним, сегодня, 25 июня, Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова.

Отметим, Борзов возглавлял Винницкую ОВА 2020 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВинницкая область