Зеленский уволил главу Никопольской РВА

Распоряжение президента Украины №129/2024-рп предусматривает увольнение Евтушенко с должности главы Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области.

"Уволить Евтушенко Евгения Вячеславовича с должности главы Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с отменой допуска к государственной тайне", - говорилось в распоряжении.

Что известно о Евтушенко

С 2021 года Евгений Евтушенко занимает должность председателя Никопольской районной государственной администрации.

По специальности он врач, в частности имеет более 10 лет опыта работы хирургом в Томаковской центральной районной больнице.

Позже Евтушенко занимал должность заместителя поселкового головы. В декабре 2019 года был назначен председателем Томаковской РГА.