RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Зеленский уволил главу Никопольской РВА

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Никопольской районной государственной администрации. Эту должность до сегодняшнего дня занимал Евгений Евтушенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Распоряжение президента Украины №129/2024-рп предусматривает увольнение Евтушенко с должности главы Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области.

"Уволить Евтушенко Евгения Вячеславовича с должности главы Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с отменой допуска к государственной тайне", - говорилось в распоряжении.

Что известно о Евтушенко

С 2021 года Евгений Евтушенко занимает должность председателя Никопольской районной государственной администрации.

По специальности он врач, в частности имеет более 10 лет опыта работы хирургом в Томаковской центральной районной больнице.

Позже Евтушенко занимал должность заместителя поселкового головы. В декабре 2019 года был назначен председателем Томаковской РГА.

Напомним, что ранее сегодня президент Украины назначил глав Волынской и Закарпатской областных военных администраций.

Незадолго до этого кандидатуры Рудницкого и Белецкого согласовал Кабмин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский