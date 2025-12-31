Зеленский уволил главу Нацкомиссии по ценным бумагам

Напомним, что Руслан Магомедов возглавлял комиссию с 2021 года. Он пришел на место Хромаева Тимура Заурбековича.

За время его работы НКЦБФР функционировала в условиях полномасштабной войны, адаптируя регулирование рынка к чрезвычайным обстоятельствам и санкционной политики против России.

До назначения на должность главы НКЦБФР Магомедов был старшим трейдером ИК "Киев Секьюритиз Групп", членом ассоциации ПФТС, руководил департаментом интернет-трейдинга в компании "Проспект-Инвестментс", а также директором инвестиционной компании Astrum Investment Management.

И это при том, что в марте 2024 года на фондовом рынке Украины произошло событие, которое должно было определить дальнейшее развитие отрасли - профильный регулятор Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку получила дополнительные полномочия.