Зеленский об освобождении Украины: впереди - главные битвы этой войны

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента в воскресенье, 30 апреля, во время участия в мероприятиях по случаю Дня пограничника Украины.

По его словам, Украина и ее граждане должны освободить все территории от российских окупантов.

"Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы - как на суше, так и на море", - сказал Зеленский.