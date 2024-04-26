Зеленский обратился к участникам "Рамштайна" и назвал три приоритета в оружии для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 апреля, принял участие в заседании в формате "Рамштайн". В частности, он назвал оружие, в котором нуждается Украина.
Как сообщает РБК-Украина, выступление главы украинского государства обнародовал Пентагон в Twitter.
"Дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте, что вы принимаете решение. Речь идет не только о поставках оружия, вы решаете судьбу мира, который либо будет жить по правилам, которые мы все признаем, либо будет зависеть только от милосердия тех, чье насилие жестоко. На каком этапе сейчас находится война? После двух лет Ramstein ответ очевиден", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что за полгода без американской помощи российской армии удалось перехватить инициативу на поле боя. Но сейчас украинские защитники способны не только стабилизировать фронт, но и проводить деоккупацию территорий.
Сейчас, по словам Зеленского, нашей стране нужны поставки:
Также президент призвал западных союзников "уделить максимальное внимание производству оружия - как в их странах, так и в Украине".
"Сейчас в Украине есть потенциал для производства, в частности, беспилотников, который значительно превышает наши финансовые возможности. То же самое с системами радиоэлектронной борьбы. То же самое по многим направлениям в ваших странах. Нам нужно наполнять наши оборонные мощности реальными заказами", - подчеркнул президент.
Он добавил, что в рядах ВСУ сейчас формируют новые бригады, которых нужно обеспечить оружием, поскольку "даже самые лучшие солдаты не смогут изменить ход войны без вооружения".
Стоит заметить, что сегодня, 26 апреля, проходит уже 21 заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). В нем участвуют министры обороны стран Запада. Ключевой темой является военная помощь ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский еще вчера, 25 апреля, рассказал, что в ходе встречи внимание сконцентрируют на проблемах, которые возникли по причине задержки поставок от США.
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