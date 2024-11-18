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Зеленский обратится к Европарламенту на заседании, посвященном 1000 дням войны в Украине

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 19 ноября, обратится во вторник к депутатам Европейского парламента. Обращение пройдет в онлайн-формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.

Отмечается, что Европарламент проведет специальное заседание по 1000 дням российской войны против Украины.

"В начале внеочередного заседания с заявлением выступит президент Европарламента Роберта Мецолла, после чего президент Зеленский выступит перед членами Европарламента прямой видеосвязью с Украиной. Затем выступят лидеры политических групп", - сказано в прессрелизе.

Также в Европарламенте напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину решительно поддержали страну, осудив агрессию России. Там также напомнили о введенных санкциях и увеличении поддержки Украины.

План устойчивости Украины

Президент Владимир Зеленский в начале ноября анонсировал План устойчивости Украины. По его словам, правительство и военное командование работало над планом внутреннего усиления Украины.

Впоследствии стало известно, что внутренний План устойчивости Украины взаимосвязан с Планом победы.

Сегодня сообщалось, что Зеленский представит План устойчивости Украины 19 ноября. Это произойдет во время ежегодного обращения в Совет.

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