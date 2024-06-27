Саммит НАТО будет "очень хорошим". Зеленский встретился со Столтенбергом

"Провел встречу с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Ключевое внимание - подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО", - написал Зеленский.

Он также добавил, что Украина ожидает решения по усилению роли Альянса в координации помощи в сфере безопасности и тренировок украинских военных, а также долгосрочных финансовых обязательств для стабильной поддержки нашей страны.

"Спасибо Йенсу Столтенбергу за усилия по консолидации поддержки Украины со стороны союзников, в частности, усиление возможностей для защиты украинского неба", - отметил президент.

В свою очередь Столтенберг заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне будет "очень хорошим" как для Альянса, так и для Украины.

"Я убежден, что мы действительно на пути к очень хорошему саммиту НАТО как для Украины, так и для НАТО", - отметил генсек Альянса.

Столтенберг ожидает, что участники саммита согласуют ведущую роль НАТО в координации и поставке помощи для Украины, а также в тренировке украинских военных.

Он также рассчитывает, что союзники поддерживают его предложение о введении долгосрочных финансовых обязательств, чтобы "предоставить Украине больше предсказуемости в полученной поддержке".