Зеленский встретился со Столтенбергом на саммите НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на саммите Альянса в Вильнюсе. В скором времени они проведут совместную пресс-конференцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.
"Начал встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сегодня первое заседание Совета Украина-НАТО. Мы вместе сделаем все, чтобы все прошло эффективно", - написал Зеленский.
Саммит НАТО в Вильнюсе
Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится два дня. Во время него союзники поддержали вступление Украины в Альянс без выполнения плана действий по членству.
Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, теперь путь Украины в НАТО будет состоять из одного шага, а не двух.
Также страны НАТО пообещали пригласить нашу страну в НАТО, если она выполнит ряд условий.
Все подробности второго дня саммита НАТО онлайн - читайте в материале РБК-Украина.
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