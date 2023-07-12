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Зеленский встретился со Столтенбергом на саммите НАТО

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Вильнюс, Литва, Среда 12 июля 2023 12:55
Зеленский встретился со Столтенбергом на саммите НАТО Фото: президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на саммите Альянса в Вильнюсе. В скором времени они проведут совместную пресс-конференцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

"Начал встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сегодня первое заседание Совета Украина-НАТО. Мы вместе сделаем все, чтобы все прошло эффективно", - написал Зеленский.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлится два дня. Во время него союзники поддержали вступление Украины в Альянс без выполнения плана действий по членству.

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, теперь путь Украины в НАТО будет состоять из одного шага, а не двух.

Также страны НАТО пообещали пригласить нашу страну в НАТО, если она выполнит ряд условий.

Все подробности второго дня саммита НАТО онлайн - читайте в материале РБК-Украина.

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