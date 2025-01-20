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Зеленский встретился со спикером парламента Литвы: что обсудили

Понедельник 20 января 2025 23:27
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Зеленский встретился со спикером парламента Литвы: что обсудили Фото: Владимир Зеленский и Саулюс Сквернялис (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с делегацией Сеймаса (парламента) Литвы во главе со спикером Саулюсом Сквернялисом. Стороны обсудили ряд вопросов, в частности о санкциях и гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-представительство президента Украины.

Спикер парламента Литвы сегодня, 20 января, впервые прибыл в Украину после избрания на должность.

Во время беседы Зеленский выразил благодарность литовской стороне за поддержку с начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Как сообщили в Офисе президента, во время встречи Зеленский и литовская делегация обсудили:

  • продолжение поддержки Украины,
  • подготовку нового санкционного пакета ЕС,
  • усиление военно-технического сотрудничества,
  • совместные проекты в оборонно-промышленной отрасли.

Отдельно Зеленский также отметил лидерство Литвы в адвокации Украины на пути в Европейский Союз и НАТО.

В свою очередь Сквернялис во время разговора подчеркнул, что Литва и ее парламент готовы и в дальнейшем оказывать Украине оборонную и гуманитарную поддержку, а также проводить реабилитацию военных СМИ, восстанавливать разрушенную и поврежденную в результате российских обстрелов инфраструктуру.

"Мы понимаем мир как полное освобождение украинских территорий, включая Крым, наказание диктатора за военные преступления, привлечение его к юридической и финансовой ответственности и полноправное членство Украины в НАТО и ЕС", - сказал литовский спикер.

Помощь Литвы для Украины

Литва после полномасштабного вторжения РФ в Украину активно помогает Киеву в различных сферах. Из всей предоставленной Литвой помощи Украине на общую сумму более 1,5 млрд евро, половина имеет оборонный характер.

В Офисе президента обратили внимание, что усиление позиций Украины на поле боя "очень важно на пути к установлению справедливого и прочного мира".

Литва каждый год выделяет не менее 0,25 % своего ВВП на безопасность и оборонные нужды Украины.

Также недавно эта балтийская страна передала украинской стороне 4500 FPV-дронов, которые закупила у литовских производителей в рамках участия в коалиции дронов.

В Офисе президента напомнили, что Литва также является активной участницей коалиций по разминированию Украины, усилению ПВО и артиллерии.

Ранее сообщалось, что 20 января в Киев прибыл спикер Сеймаса Литвы Саулюс Сквернялис. Он уже обсудил дальнейшую поддержку Вильнюса с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

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