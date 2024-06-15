Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем на саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня встретился с вселенским патриархом Варфоломеем на саммите мира в Швейцарии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Встретился с Его Всесвятостью Вселенским Патриархом Варфоломеем. Спасибо за гуманитарную поддержку Украины, особенно в вопросах возвращения украинских детей и обмена пленными", - написал Зеленский.

Он поблагодарил его за молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии. Это очень важно для нас.

"Ценим также усилия Его Всесвятости по содействию развитию и укреплению православия в Украине и диалог с духовенством стран мира и государствами-партнерами по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Напомним, патриарх Варфоломей во время пасхальной мессы призвал к обмену между Украиной и Россией по принципу "всех на всех".

Глобальный саммит мира

В эти выходные в Швейцарии проходит саммит мира, в котором участвуют около 100 стран и организаций.

По словам Зеленского, на саммите планируется рассмотреть ряд основных вопросов, касающихся войны в Украине. В частности, участники саммита должны рассмотреть вопросы формулы мира Украины. По данным швейцарских СМИ, участники саммита пока не пришли к согласию относительно декларации.

Детальнее об украинском саммите мира - в материале РБК-Украина.

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