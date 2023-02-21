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Зеленский встретился с американскими конгрессменами в Киеве (видео)

Фото: Зеленский встретился с американскими конгрессменами в Киеве (видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с главой Комитета по иностранным делам Майклом Макколом.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский поблагодарил конгрессменов за их визит в Украину, чтобы своими глазами увидеть последствия агрессии РФ.

"Это очень мощный сигнал. Вчера - визит президента Байдена, сегодня - встреча с вами. Я считаю, что это очень важное свидетельство того, что Соединенные Штаты поддерживают Украину", - отметил президент.

Зеленский поблагодарил за мощную поддержку обеих палат и партий Конгресса, Байдена и всего американского народа за пакеты помощи для Украины и наших военных на поле боя, а также за финансовую поддержку для преодоления всех вызовов, которые возникли в результате агрессии РФ.

Президент подробно проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте и преступлениях, совершенных россиянами.

Он также рассказал о прогнозе развития ситуации на передовой в последующие месяцы и подчеркнул, что украинский народ верит в свою армию. Зеленский уверен, что Украина одержит победу в войне против России.

Кроме того, Зеленский проинформировал о первоочередных потребностях ВСУ в вооружении и военной технике.

Президент также остановился на важности признания РФ государством, которое ответственно за кампанию террора против гражданского населения, необходимости создания спецтрибунала по рассмотрению преступлений агрессии РФ и направлению арестованных российских активов на восстановление Украины.

Напомним, вчера президент США Джо Байден посещал Украину и встречался с Зеленским. Все подробности исторического визита - читайте в материале РБК-Украина.

Украинский лидер назвал визит Байдена в Киев самым важным за всю историю отношений между странами.

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