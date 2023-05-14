Зеленский встретился с украинскими военными в Германии (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Благодарю вас, ребята, за то, что представляете наше государство. Мы вас ждем дома. Возвращайтесь и делайте нашу армию на поле боя еще мощнее", - написал президент.

Воинов президент посетил вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом. Там Зеленский вручил им награды.

Напомним, 14 мая президент Украины находился с первым с начала полномасштабной войны официальным визитом в Германию. Все детали поездки – читайте в материале РБК-Украина.

При этом еще вчера перед поездкой в Германию украинский президент посетил Рим, где встретился с президентом и премьером Италии, а также провел аудиенцию с Папой Римским. Больше о визите – в материале РБК-Украина.

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