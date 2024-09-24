Зеленский встретился с Шольцом, а в Гааге начали рассмотрение иска Украины против РФ: новости за 23 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. А в Гааге начались слушания по иску Украины против России в сфере морского права.
Более подробно о случившемся в понедельник, 17 сентября, - в материале РБК-Украина .
Как сообщили РБК-Украина источники в спецслужбах, на этот раз под атаку попали АО "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк" . В настоящее время нарушена работа сайтов, нет доступа к услугам интернет-банкинга, не работают мобильные приложения. Технические службы банков пока даже примерно не могут определить, когда возобновится стабильная работа сервисов.
Как заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельман, его страна пока поставила Украине радарную систему с батареи Patriot. Впрочем, в ближайшее время состоится передача и трех пусковых установок, пока поиски других элементов в других странах продолжаются.
При этом Брекельман отказался назвать сроки и страну, затормозившую поставки батареи Patriot Украине.
Как отмечается в строительстве, хоть и приоритетным направлением для оккупантов остается Покровский, в северо-восточной Харьковской области российские войска продвинулись к западу от села Песчаное. Теперь они занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол.
Вероятно, таким образом захватчики стремятся достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его как естественный оборонительный барьер и создать условия для будущих операций.
Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич во время выступления в суде в Гааге заявил, что Россия намеренно ограничивает международное судоходство в акватории Азовского моря, чтобы завладеть им и Керченским проливом. Россия незаконно построила Керченский мост, создавший постоянное препятствие для судоходства, в частности, для крупных международных судов, перевозящих украинские товары.
Известно, что Россия приступила к разработке данной ракеты еще в 2021 году, и она является авиационной версией противотанковой ракеты "Корнет-Д".
Как заявляли россияне, "Х-БПЛА" - якобы предназначена для эксплуатации из ряда разведывательно-ударных беспилотников, таких как "Орион", "Форпост" или "Альтиус".
Как рассказал Зеленский, они с Шольцом говорили о том, как сделать справедливый мир более близким и сохранять единство.
"Наша формула мира создана именно для этого, и мы провели успешный первый саммит мира. Готовим сейчас вторую. Это реальная площадка, чтобы гарантировать полное восстановление безопасности для Украины и всей Европы", - написал Зеленский.
В Гааге начались слушания по иску Украины против России в сфере морского права. Украина потребовала демонтировать Крымский мост и прекратить другие незаконные действия РФ в Черном и Азовском морях.
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