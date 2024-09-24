Зеленский встретился с Шольцом, а в Гааге начали рассмотрение иска Украины против РФ: новости за 23 сентября

Война России против Украины: последние новости

Оккупанты запустили по Украине 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 4 "Шахеда". Три дрона были сбиты в Сумской области. Один БПЛА и две ракеты не достигли своих целей из-за противодействия РЭБ.

Подразделения 95-й ДШВ ВСУ прорвали один из участков российской границы. Как сообщили бойцы, это уже вторая успешная операция по прорыву российской границы с начала операции на территории Курской области РФ.

Хакеры ГУР атаковали два банка России, - источники

Как сообщили РБК-Украина источники в спецслужбах, на этот раз под атаку попали АО "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк" . В настоящее время нарушена работа сайтов, нет доступа к услугам интернет-банкинга, не работают мобильные приложения. Технические службы банков пока даже примерно не могут определить, когда возобновится стабильная работа сервисов.

Пока поставили только радар: Нидерланды ищут элементы батареи Patriot для Украины

Как заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельман, его страна пока поставила Украине радарную систему с батареи Patriot. Впрочем, в ближайшее время состоится передача и трех пусковых установок, пока поиски других элементов в других странах продолжаются.

При этом Брекельман отказался назвать сроки и страну, затормозившую поставки батареи Patriot Украине.

Российские войска продвинулись в Харьковской области, - британская разведка

Как отмечается в строительстве, хоть и приоритетным направлением для оккупантов остается Покровский, в северо-восточной Харьковской области российские войска продвинулись к западу от села Песчаное. Теперь они занимают небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол.

Вероятно, таким образом захватчики стремятся достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его как естественный оборонительный барьер и создать условия для будущих операций.

Украина в Гааге отметила важность демонтажа Крымского моста

Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич во время выступления в суде в Гааге заявил, что Россия намеренно ограничивает международное судоходство в акватории Азовского моря, чтобы завладеть им и Керченским проливом. Россия незаконно построила Керченский мост, создавший постоянное препятствие для судоходства, в частности, для крупных международных судов, перевозящих украинские товары.

Армия РФ получила ракету "Х-БПЛА": чем она уникальна и как ее применяют

Известно, что Россия приступила к разработке данной ракеты еще в 2021 году, и она является авиационной версией противотанковой ракеты "Корнет-Д".

Как заявляли россияне, "Х-БПЛА" - якобы предназначена для эксплуатации из ряда разведывательно-ударных беспилотников, таких как "Орион", "Форпост" или "Альтиус".

Зеленский встретился с Шольцом в Нью-Йорке

Как рассказал Зеленский, они с Шольцом говорили о том, как сделать справедливый мир более близким и сохранять единство.

"Наша формула мира создана именно для этого, и мы провели успешный первый саммит мира. Готовим сейчас вторую. Это реальная площадка, чтобы гарантировать полное восстановление безопасности для Украины и всей Европы", - написал Зеленский.

Суд в Гааге начал рассматривать иск Украины относительно Крымского моста

В Гааге начались слушания по иску Украины против России в сфере морского права. Украина потребовала демонтировать Крымский мост и прекратить другие незаконные действия РФ в Черном и Азовском морях.

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