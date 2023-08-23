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Зеленский встретился с президентом Литвы: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 августа, провел встречу со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, который прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Спасибо за активное участие в реализации целей международной Крымской платформы и его личный вклад во всестороннюю помощь Украине со стороны Литвы", - написал Зеленский.

Президенты обсудили актуальную ситуацию на поле боя и насущные потребности украинских защитников. В первую очередь важна военно-техническая помощь, включая обучение и реабилитацию представителей сил обороны Украины.

Также было рассмотрено сотрудничество по вопросам продовольственной безопасности. Особое внимание было уделено развитию альтернативных путей как маршрутов Черноморской зерновой инициативы.

"Ценим присоединение Литвы к совместной декларации "Группы семи" о поддержке Украины и готовности к плодотворному взаимодействию для реализации украинской формулы мира и проведения Глобального саммита мира", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также поблагодарил Науседу, Литву и весь литовский народ за весомую поддержку нашего государства.

"Историческое единство наших народов приближает мир для всей Европы!" - отметил президент.

Президент Литвы приехал в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Киев в среду, 23 августа. Он приехал на празднование Дня Независимости Украины.

"Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близка! Литва будет продолжать поддерживать Украину сколько нужно", - написал он в Twitter.

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