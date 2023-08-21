Зеленский встретился с президентом Греции: обсудили безопасность в Черноморском регионе

Президент Владимир Зеленский в Афинах провел встречу с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Во время встречи они обсудили текущее состояние дел на передовой и ситуацию с безопасностью в регионе, учитывая продолжение войны РФ против Украины.

Зеленский также поблагодарил Грецию и лично главу государства за оказание поддержки Украине с начала полномасштабного вторжения.

Украинский лидер отметил особое внимание президента Греции к потребностям украинцев, которые нашли временный приют в стране. Он отдельно поблагодарил Грецию за программу оздоровления украинских детей, пострадавших от российской агрессии.

Кроме того, Зеленский надеется, что Греция присоединится к восстановлению пострадавших регионов Украины.

"Знаем об особой роли Одессы в истории Греции и ожидаем привлечения вашей страны к восстановлению города и Одесской области. Предлагаю Греции взять патронат над этим регионом", - заявил президент.

Визит Зеленского в Европу

В выходные Зеленский посетил страны Северной Европы: Швецию, Нидерланды и Данию.

В ходе визита в Швецию 19 августа были достигнуты договоренности по вооружениям, в частности по производству техники в Украине, а также о начале тестирования пилотами ВСУ истребителей Gripen.

В Нидерландах и Дании 20 августа была достигнута договоренность о передаче Украине самолетов F-16 после обучения украинских пилотов.

Сегодня Зеленский прибыл в Афины. Помимо переговоров с президентом и премьером Греции, украинский лидер примет участие в саммите Украина - Балканы.

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