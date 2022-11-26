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Зеленский встретился с премьером Бельгии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо прибыл в Киев. Политик встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

"Приветствую в Украине Премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо! Начинаем переговоры. Уверен, они будут очень содержательными и полезными для обеих наших стран", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что Бельгия согласовала для Украины очередной пакет помощи и отправит подводные дроны и мобильные лаборатории.

Также отметим, что сегодня в Киев также прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он почтил память жертв Голодомора.

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Владимир ЗеленскийВизит в УкраинуПремьер-министрБельгия