Зеленский встретился с послом ЕС в Украине: получил отчет Еврокомиссии

Зеленский напомнил, что сегодня, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Это решение представили в Брюсселе и передали утвержденный отчет в Украину.

"И я рад встретиться с послом Евросоюза в Украине Катариной Матерновой и получить этот отчет. Работаем вместе ради дальнейшего успеха Украины и всей Европы", - написал президент.

Отчет Еврокомиссии

Напомним, Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о прогрессе Украины на пути в Евросоюз. В нем содержится рекомендация начать вступительные переговоры.

Для открытия таких переговоров необходимо согласие всех лидеров стран ЕС. Они рассмотрят этот вопрос уже 14 декабря на саммите.

В то же время Зеленский сегодня, 8 ноября, подписал указ, в котором содержится поручение властям обеспечить готовность Украины к началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

Более детально о вступительных переговорах можете узнать в материале РБК-Украина.