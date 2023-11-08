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Зеленский встретился с послом ЕС в Украине: получил отчет Еврокомиссии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послом Европейского союза в Украине Катариной Матерновой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский напомнил, что сегодня, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Это решение представили в Брюсселе и передали утвержденный отчет в Украину. 

 

"И я рад встретиться с послом Евросоюза в Украине Катариной Матерновой и получить этот отчет. Работаем вместе ради дальнейшего успеха Украины и всей Европы", - написал президент. 

Отчет Еврокомиссии

Напомним, Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о прогрессе Украины на пути в Евросоюз. В нем содержится рекомендация начать вступительные переговоры. 

Для открытия таких переговоров необходимо согласие всех лидеров стран ЕС. Они рассмотрят этот вопрос уже 14 декабря на саммите. 

В то же время Зеленский сегодня, 8 ноября, подписал указ, в котором содержится поручение властям обеспечить готовность Украины к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. 

Более детально о вступительных переговорах можете узнать в материале РБК-Украина

 

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Владимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвросоюзВступление в ЕС