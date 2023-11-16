Зеленский встретился с новым главой МИД Британии: что обсудили

Глава государства поблагодарил британскую сторону за поддержку Украины, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию РФ.

"Это очень важно, особенно сейчас, когда мир уделяет свое внимание не только ситуации в поле боя в Украине. Мы благодарны за твердую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. Благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании", – сказал Зеленский.

Президент высоко оценил оборонное сотрудничество с Британией, что "позволяет ВСУ эффективно защищаться от нападения агрессора, в частности благодаря дальнобойному оружию".

Как подчеркнул Зеленский, еще одним важным приоритетом в преддверии зимнего периода является усиление системы ПВО ВСУ для защиты граждан и критической инфраструктуры от обстрелов российских оккупантов.

Что еще обсудили

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море и дальнейшую работу альтернативного "зернового коридора". Ее, в частности, поддерживает Лондон в виде финансирования маршрута и усилий по внедрению страхования проходящих судов.

"Собеседники скоординировали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности в контексте продвижения Украинской формулы мира и наработки гарантий безопасности в развитие принятой "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины", - рассказали в Офис президента.

Также обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины и продвижение к членству в НАТО.

Перестановки в правительстве Британии

Напомним, 13 ноября в правительстве Великобритании произошли перестановки, и премьер-министр Риши Сунак обновил состав Кабмина.