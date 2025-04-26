Зеленский встретился с возможными преемниками Папы Франциска: что о них известно

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Зеленский и Паролин уделили особое внимание пути к справедливому и прочному миру. Президент проинформировал о совместных с США, Европой и другими странами мира дипломатических усилиях для установления полного, безусловного прекращения огня, которое должно стать первым шагом.

Глава государства также поблагодарил за позицию Государственного секретаря относительно права Украины на самозащиту и невозможности навязывания условий мира стране, которая подверглась нападению.

"Украина рассчитывает на то, что Святой Престол и в дальнейшем будет играть важную роль в объединении международных усилий для достижения мира, возвращении незаконно перемещенных и депортированных Россией украинских детей и освобождении пленных", - говорится в заявлении ОП.

Президент также обсудил возвращение украинских детей с кардиналом Маттео Дзуппи. Зеленский в частности выразил благодарность за помощь со стороны Ватикана, лично Понтифика и Маттео Дзуппи в возвращении незаконно депортированных и перемещенных Россией украинских детей и освобождении пленных.

"Это самое главное - вернуть больше жизни домой, к близким, к родным. И поэтому вы нам уже помогали с детьми, и мы заворачиваемся сегодня к вам. К сожалению, еще есть предмет обращения. Это значит, что есть очень много детей, которые удерживаются помимо их воли на территории России. Мы хотим вернуть их домой, и поэтому за такой помощью мы снова обращаемся к Ватикану", - отметил глава Украины.