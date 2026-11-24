Он впервые приезжает с визитом в Украину в должности премьер-министра, и это должна быть достаточно существенная наша встреча. Очень важна встреча с точки зрения и отношений с соседом, и отношений с Евросоюзом " , - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина делает все необходимое для открытия кластеров в переговорах по вступлению в Евросоюз. По его словам, часто страна "делает больше, чем другие страны", вступившие в ЕС.

" И также делаем все необходимое, чтобы отношения с нашими соседями становились близкими, более конструктивными. Сейчас это и с Венгрией, и с Польшей, и с Румынией, и с Молдовой " , - добавил он.

Обновлено в 17:10

Зеленский после чествования памяти павших воинов в Ужгороде вместе с Мадьяром сделал заявление для медиа.

"Я хочу поблагодарить премьер-министра Венгрии, что он начинает свой визит с такого уважения к украинцам, защищавшим наше государство. Я думаю, что обо всех деталях мы позже пообщаемся", - сказал глава государства.

Напомним, вчера Мадьяр в парламенте назвал Россию агрессоркой , а Украину - жертвой.