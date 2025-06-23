Зеленский встретился с королем Британии Чарльзом III
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Британию встретился с королем Чарльзом III.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram и Reuters.
"Аудиенция у короля Чарльза III. Благодарю Его Величество, королевскую семью и всех британцев за поддержку нашего народа. Это очень ценно для Украины", - написал президент.
Как пишет Reuters, Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке перед политическими встречами, которые состоятся позже.
Они пожали руки перед камерами на своей третьей встрече в этом году.
Визит Зеленского в Британию
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил Британию с визитом сегодня, 23 июня.
Помимо встречи с королем Чарльзом III глава украинского государства пообщается с премьером Британии Киром Стармером, а также спикерами обеих палат парламента Линдси Гойлом и лордом Джоном Макфолом.
Также ожидается, что Зеленский встретится с украинскими защитниками, которые проходят обучение в Британии.
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