Россияне повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины, - Зеленский

Российские военные ракетными ударами повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон. В ходе разговора глава государства отметил ее роль в присоединении Украины к европейской сети ENTSO-E. После этого наша страна начала экспортировать электроэнергию в Европу и стало одним из гарантов стабильности энергосистемы ЕС.
"К сожалению, из-за ударов ракетами и беспилотниками-камикадзе со стороны РФ по нашей энергосистеме мы приостановили этот процесс. Но я уверен, что мы все восстановим, и в более спокойное время, когда будет стабилизирована ситуация в нашей энергосистеме, мы продолжим экспорт электроэнергии в Европу", – подчеркнул президент Украины.
Зеленский также подробно рассказал о потребностях Украины для восстановления энергетической инфраструктуры и призвал Еврокомиссию играть координационную роль в привлечении помощи со стороны стран-членов ЕС.
Отдельное внимание стороны уделили дальнейшему усилению энергетических санкций против РФ. Президент Украины призвал ввести ценовые ограничения на российский газ в дополнение к ценовым ограничениям на нефть, а также ограничить поставки российского сжиженного газа в страны ЕС в рамках следующего санкционного пакета, который необходимо утвердить как можно скорее.
Ранее Симсон заявила, что если Россия продолжит вредить энергетической инфраструктуре Украины, поставлять электроэнергию Украине будет Европейский Союз.
Также мы писали, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетила Киев, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора нашего государства.
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