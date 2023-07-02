Зеленский встретился с командующим ВМС Неижпапой в Одессе: о чем говорили

"Сегодня - Одесская область. Доклад командующего Военно-Морскими силами Вооруженных Сил Украины Алексея Неижпапы. Много важных тем. Оперативная обстановка в Черном море, оборонительные способности ВМС, стратегия развития Военно-Морских сил ВСУ на время войны и в послевоенный период", - пишет президент.

По словам Владимира Зеленского, также во время встречи были затронуты вопросы развития программы морских дронов и ракетной программы.

Стоит отметить, что сегодня, 2 июля, отмечается День работников морского и речного флота Украины.