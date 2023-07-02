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Зеленский встретился с командующим ВМС Неижпапой в Одессе: о чем говорили

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский встретился с командующим Военно-морскими силами Алексеем Неижпапой. Говорили об оперативной обстановке в Черном море и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Сегодня - Одесская область. Доклад командующего Военно-Морскими силами Вооруженных Сил Украины Алексея Неижпапы. Много важных тем. Оперативная обстановка в Черном море, оборонительные способности ВМС, стратегия развития Военно-Морских сил ВСУ на время войны и в послевоенный период", - пишет президент.

По словам Владимира Зеленского, также во время встречи были затронуты вопросы развития программы морских дронов и ракетной программы.

Стоит отметить, что сегодня, 2 июля, отмечается День работников морского и речного флота Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 1 июля, президент также встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Агентство писало о главных заявлениях лидеров.

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