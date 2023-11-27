Зеленский встретился с руководством Европейского инвестиционного банка

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 ноября, провел встречу с президентом и вице-президентом Европейского инвестиционного банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Президент Украины поблагодарил президента ЕИБ Вернера Хойера и вице-президента ЕИБ Терезу Червинскую за визит в Украину и решение открыть представительство банка в Киеве.

"Прежде всего, это важный сигнал для наших людей, что вы верите в Украину, в развитие нашего государства. Также это имеет большое значение и для украинского бизнеса", - добавил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 27 ноября, стало известно, что Европейский инвестиционный банк решил открыть свой офис в Киеве.

На открытие приехали президент и вице-президент ЕИБ.

Стоит заметить, что Европейский инвестиционный банк, в частности, занимается в Украине инфраструктурными проектами. Планируется, что банк продолжить помощь нашей стране в вопросе восстановления от последствий войны с Россией.

2 ноября стало известно, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине 450 млн евро на восстановление.