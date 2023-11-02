Украина получит на восстановление 450 млн евро: на что потратят кредиты ЕИБ

Европейский инвестиционный банк выделит Украине деньги на два проекта обновления. Первые два транша по 100 млн. евро из запланированных общих 450 млн. евро могут быть утверждены в ближайшее время, ориентировочно до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры .

По данным пресс-службы, кредиты будут распределены на два проекта:

Ukraine Recovery III FL (250 млн евро, первый транш – 100 млн евро): направлен на финансирование критически важной социальной и городской инфраструктуры. Речь идет о восстановлении инфраструктуры, поврежденной в результате российской агрессии, и строительстве новой базовой инфраструктуры для обеспечения достойных условий жизни для перемещенных лиц и принимающих общин;

Ukraine Water Recovery FL (200 млн евро, первый транш – 100 млн евро): направлен на финансирование инвестиций в критически важную водную инфраструктуру в районах, непосредственно пострадавших от войны или в которых проживает значительное количество ВПЛ. Речь идет о восстановлении водоснабжения и водоотвода, включая меры, направленные на преодоление последствий разрушения Каховской дамбы.

Кредиты ЕИБ

Деньги от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) выделяются в рамках сотрудничества с Украиной, принципы которой заложены в Меморандуме о взаимопонимании, подписанном 21 июня 2023 года в Лондоне на полях конференции URC 2023. Меморандумом предусмотрено выделение около 840 млн евро кредитных средств на реализацию приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.

В марте Всемирный банк сообщал, что восстановление экономики Украины после вторжения России будет стоить 411 млрд долларов, что в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины в 2022 году.