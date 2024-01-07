Зеленский встретился с главой МИД Японии

"Сегодня в Киеве я принимал министра иностранных дел Японии Йоко Камикаву. Япония - наш очень важный и влиятельный партнер. Я благодарен за тот уровень сотрудничества, которого мы достигли - настоящее стратегическое партнерство", - заявил он.

При этом президент поблагодарио Японию за всю ценную помощь Украине, включая помощь в обеспечении безопасности, сильное лидерство в рамках G7 и на международной арене, а также финансовую, экономическую и гуманитарную помощь.

Он отметил, что Япония также предоставила большой пакет энергетической помощи.

"Сегодня мы обсудили наше дальнейшее сотрудничество, включая Конференцию по восстановлению Украины в феврале, а также следующие совместные шаги в области безопасности, совместную работу над формулой мира и усиление санкций против России. Я уверен, что этот год будет значимым для наших двусторонних отношений", - добавил Зеленский.

Помощь от Японии

Напомним, 7 января в Киев прибыла министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. В Украине она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, посетила Бучу и Ирпень.

Также во время брифинга с Кулебой министр сообщила, что Япония выделила 37 млн долларов на системы обнаружения дронов для Украины. Деньги направят в трастовый фонд НАТО.

В конце декабря государственный бюджет Украині получил около 950 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.

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