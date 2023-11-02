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Зеленский встретился с главой Минобороны Нидерландов: обсудили поддержку Украины

Фото: Владимир Зеленский и Кайса Оллонгрен (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 ноября, провел встречу с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Кайси Оллонгрен за ее большое внимание к Украине и неоднократное посещение нашего государства с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Нидерланды с нами с первых дней российской агрессии. Мы очень ценим то, что имеем таких мощных партнеров и настоящих друзей", - сказал президент. 

Также президент выразил благодарность Нидерландам за важные решения в поддержку Украины, принятые в важные времена. Эти решения становились сигналом для других партнеров - как это было с Patriot и F-16. 

"Это весомая поддержка для нашей армии, для наших людей", - добавил Зеленский.

О чем говорили

Владимир Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя. Было подробно обсуждено дальнейшую поддержку со стороны Нидерландов в усилении возможностей украинских защитников и безопасность "зернового коридора".

Фото: Встреча (president.gov.ua)

Также состоялся обмен мнениями по развитию ситуации на Ближнем Востоке. В конце встречи Зеленский вручил Кайсе Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III степени.

Поддержка Украины от Нидерландов

Нидерланды являются одним из союзников Украины в войне против России. Амстердам оказывает нашей стране как военную, так и экономическую помощь.

Недавно Нидерланды объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.

На днях Зеленский провел беседу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, в ходе которой они обсудили усиление обороны Украины и новый пакет санкции против России.

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