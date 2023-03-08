Зеленский встретился с генсеком ООН (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем во время его визита в Киев в среду, 8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Рад приветствовать сегодня в Киеве - уже третий раз с начала полномасштабной российской агрессии - генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша и делегацию ООН", - написал Зеленский.

Он подчеркнул важность проведения дискуссий в Киеве о том, как вернуть мир и международную безопасность, полную силу Устава ООН - тем нормам, которые одинаково важны для всех народов на земле.